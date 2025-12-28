أمم أفريقيا ترفع حركة السفر بمطار محمد الخامس في المغرب لمستوى قياسي

سجل مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء في المغرب رقماً غير مسبوق بعدما تجاوز خلال الأسبوع الحالي حاجز 11 مليون مسافر، وذلك بدعم من الإقبال الجماهيري على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب حالياً.

وقال بيان صادر عن «مطارات المغرب»: إن ارتفاع حركة السفر جاء في ظل زيادة تدفق المشجعين والوفود الرسمية والزوار الدوليين، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في وتيرة الرحلات الجوية وتعزيز الربط الجوي مع عدد من الوجهات.

وعلى امتداد عام 2025، ارتفعت حركة النقل الجوي للمسافرين عبر مطار محمد الخامس من 10.5 ملايين مسافر في عام 2024 إلى نحو 11.5 مليون مسافر قبل نهاية العام الحالي مسجلة نمواً بنسبة 9.3%، وفقاً لموقع «العمق» المغربي.

ووفقاً لهذه البيانات، يستحوذ مطار محمد الخامس على نحو 31% من إجمالي حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المغرب، ما يجعله بوابة العبور الأولى للمسافرين من وإلى المغرب.

وأشار البيان إلى أن هذا التطور لا يقتصر على استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، بل يندرج ضمن مسار نمو طويل الأمد وفقاً لاستراتيجية «مطارات 2030» التي تهدف إلى مواكبة الارتفاع المتواصل في الطلب على النقل الجوي، من خلال توسيع الطاقات الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحديث البنية التحتية وفق المعايير الدولية.

ويخطط مطار محمد الخامس إلى رفع قدرته الاستيعابية إلى 12.5 مليون مسافر بداية من عام 2026، على أن يتجاوز عدد المسافرين 20 مليوناً بحلول عام 2030.