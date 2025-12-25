البنك العربي المتحد يحصل على تسهيلات تمويلية بمليار درهم

أعلن البنك العربي المتحد (ش. م. ع.) إتمامه بنجاح تسهيلات تمويلية ثنائية الشريحة لمدة عامين بقيمة مليار درهم. تولى ترتيب الصفقة كل من بنك أبوظبي التجاري (ش. م. ع.)، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول بصفتهم المنظمين الرئيسين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب (IMLABs)، بينما قام بنك الإمارات دبي الوطني بدور الوكيل العالمي للتسهيلات.

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: تسهم الصفقة في تعزيز مركزنا المالي وتوسيع مرونة التمويل لدينا، بما يمكّننا من دعم عملائنا بفاعلية أكبر، والاستفادة من فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية.

ويأتي إتمام الصفقة عقب الأداء المالي القوي للبنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 49 % على أساس سنوي ليصل إلى 316 مليون درهم.

وتتكوّن التسهيلات من شريحتين: شريحة تقليدية وشريحة مرابحة إسلامية، وتم إبرامهما بأسعار تنافسية، حيث سيتم استخدام حصيلة هذه التسهيلات للأغراض العامة للبنك.

وتسهم التسهيلات الجديدة في تعزيز الميزانية العمومية للبنك العربي المتحد، ما يدعم قدرته على تلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى تحقيق أهداف النمو الاستراتيجية التي يهدف إليها. ويعكس النجاح في إبرام تلك الصفقة ثقة السوق باستراتيجية النمو التي يتبعها البنك العربي المتحد إضافة لمتانته المالية.