المغرب يترقب 1.2 مليار دولار من إنفاق جماهير كأس الأمم الأفريقية

تتوقع الحكومة المغربية أن يصل إنفاق الجماهير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً في المغرب إلى 1.2 مليار دولار.

وانطلقت كأس أمم أفريقيا 2025، مساء يوم الأحد الماضي، بعد إنفاق المغرب نحو 16.3 مليار دولار «150 مليار درهم» للاستعداد لاستضافة البطولة الكبرى في القارة السمراء، وأيضاً الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030.

وتفيد التقديرات بأن استضافة المغرب أمم أفريقيا 2025 ستنعكس إيجاباً على السياحة، إذ يتوقع استقبال ما بين 500 ألف ومليون زائر أجنبي إضافي، ما قد يضخ إنفاقاً يراوح بين 450 مليون دولار و1.2 مليار دولار في الاقتصاد المغربي، خاصة في قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل، فضلاً عن حصة مرتقبة من عوائد الاتحاد الأفريقي تصل إلى 22.5 مليون دولار تمثل نسبة 20% من عائدات البث والرعاية، وفقاً لموقع «العمق» المغربي.

وأكد الوزير المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أن مشاريع البنية التحتية المنفذة للاستعداد لكأس الأمم الأفريقية ستدعم بشكل مباشر استعدادات المغرب لكأس العالم.

وقال إن الحكومة المغربية صممت هذه الاستثمارات كجزء من استراتيجية مستمرة، مع الحرص على عدم تحميل الميزانية العامة أعباءً إضافية عبر اعتماد «آليات تمويل مبتكرة وقائمة على الشراكات».