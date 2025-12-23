ارتفاع قياسي لعدد الشركات الجديدة في سوريا خلال 2025

كشفت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن عدد الشركات المسجلة في سوريا بعد عام على تحرير البلاد في ديسمبر الماضي وصل إلى أكثر من 18 ألف شركة بزيادة 9348 شركة عن العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في إحصائية أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 13.6 ألف شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات تضامنية إلى 1526 شركة، و158 شركة توصية، و63 شركة مساهمة، و2678 شركة محدودة المسؤولية.

وقالت الوزارة إن الزيادة في عدد الشركات المسجلة جاءت نتيجة تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها، حيث عملت الوزارة على إعادة تأهيل وتطوير خدمات مديرية الشركات بشكل كامل لتحسين الأداء، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد افتتحت في يوليو الماضي مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلها من جديد لتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أشارت إلى وصول عدد الشركات المسجلة في سوريا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 11.1 ألف شركة لدى مديرية الشركات في الوزارة ما يدل على زيادة وتيرة التسجيل خلال الربع الأخير من العام.