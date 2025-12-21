تحويلات المصريين في الخارج ترتفع 26.2% في أكتوبر

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أكتوبر الماضي بنسبة 26.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.7 مليارات دولار، مقارنة مع نحو ‌2.9 مليار في أكتوبر 2024.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، شهدت التحويلات نمواً سنوياً بنسبة 42.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 33.9 مليار دولار، مقابل ​نحو 23.7 مليار دولار خلال ​الفترة نفسها من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.‌7 مليارات دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50.215 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي عند أعلى مستوى تاريخي.

وارتفع الاحتياطي النقدي في نوفمبر بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار.