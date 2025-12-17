تعاون بين «الأنصاري للصرافة» و«الموارد البشرية» لتعزيز كفاءة صرف الرواتب



أعلنت شركة الأنصاري للصرافة، التابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن نجاحها في ربط أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات والمصرف المركزي للإمارات، ضمن منظومة حماية الأجور.

ويتيح التعاون تنفيذ عمليات التسجيل والتحديث والاستعلام بشكل فوري وسلس مع الوزارة، ما يعزز كفاءة الإجراءات ويرتقي بمستوى الامتثال والحوكمة في عمليات صرف الرواتب.

ويسهم الإنجاز في تمكين الأنصاري للصرافة من تقديم خدمات متطورة لصرف الرواتب عبر جميع قنواتها، حيث يمكن لجهات العمل والعمالة المساعدة استخلاص بيانات الموظفين مباشرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والبدء بصرف الرواتب على الفور، إلى جانب توفير تحديثات آنية لحالة الرواتب، بما يدعم مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة التشغيلية.

محطة مهمة

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «يمثل ربط أنظمتنا مع الجهات المعنية محطة مهمة في مسيرتنا نحو ترسيخ الامتثال التنظيمي ودعم التحول الرقمي. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزامنا الكامل بنظام حماية الأجور، وتعزز قدراتنا على إدارة عمليات صرف الرواتب بكفاءة وشفافية، بما يخدم جهات العمل ويمكن الموظفين، ويتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات». وبموجب التعاون، بات بإمكان جهات العمل التسجيل في نظام حماية الأجور ومتابعة تحويلات الرواتب من خلال منصات الأنصاري للصرافة، وترسخ الخطوة النوعية مكانة الأنصاري للصرافة محركاً رئيسياً للابتكار الرقمي والشمول المالي في دولة الإمارات.