نجيب ساويرس يبدي اهتمامه بإدارة 3 مطارات مصرية

كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن اهتمامه بإدارة وتشغيل 3 مطارات مصرية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء الحكومة المصرية قبل أيام، الإجراءات التنفيذية لخطة طرح المطارات.

وقال ساويرس خلال مشاركته بمؤتمر تنافسية الاقتصاد المصري، المنعقد بالقاهرة، الثلاثاء، إن إحدى الشركات الإيطالية أبدت اهتمامها بتكوين تحالف مع إحدى شركاته التابعة للمنافسة على إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي، الذي طرحته الحكومة منذ أيام على القطاع الخاص.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، فتح باب التقدم رسمياً أمام التحالفات والشركات المتخصصة، والراغبة في التأهل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.

وأضاف ساويرس أنه منفتح للمنافسة على إدارة مطارات أخرى حال طرحها من قبل الحكومة وأبرزها مطارا الأقصر وسوهاج.

وتوقع ساويرس أن تسهم عمليات تطوير وإدارة المطارات وغيرها من محفزات النشاط السياحي حالياً في مضاعفة أعداد السائحين الوافدين على مصر السنوات المقبلة.

أعلن ساويرس، خلال المؤتمر، عن خطته الاستثمارية للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن توسعات جديدة بدول مصر والإمارات والعراق.

وقال ساويرس، «نتطلع للحصول على قطعة أرض جديدة في الإمارات بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروعي الأول هناك باستثمارات 15 مليار دولار».

وأضاف: «بجانب الإمارات، نسعى لنقل تجربتنا في إحلال التوكتوك في مصر ببدائل كهربائية إلى المغرب.. نسعى لتكرار التجربة عبر استبدال دراجات الديزل بدراجات كهربائية».

وقال ساويرس، إن توسعاته في مصر قد تقتصر على القطاع السياحي، حيث يخطط لإنشاء 3 فنادق في منطقة الأهرامات ومحافظتي المنيا وسوهاج.

واستبعد ساويرس تنفيذ مشروعات عقارية جديدة، وقال إن شركته تركز على الانتهاء من المشروعات القائمة.

وانتقد ساويرس مجدداً ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، وقال إنها مدمرة للقطاع، وأن نصف تكلفة العقارات في مصر «فائدة».