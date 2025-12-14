"أوابك" تمهد لإطلاق المنظمة العربية للطاقة وتعتمد ميزانية 2026

اختتم مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، أعمال اجتماعه الـ 115، المنعقد بدولة الكويت، بتبنّي جملة من القرارات الاستراتيجية التي تعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث المنظمة، وتعزيز دورها الإقليمي في قطاع الطاقة.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه الذي ترأسه وزير النفط الكويتي، طارق سليمان الرومي، أهمية توطيد التعاون بين الدول الأعضاء، دعماً لمشروع تطوير المنظمة وإعادة هيكلتها.

مشيداً بالتقدم المحرز، وبالدعم المتواصل الذي تقدمه الدول الأعضاء، إلى جانب الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تنفيذ متطلبات المشروع.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الوزراء على مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لسنة 2026، كما كلف الأمانة العامة بمواصلة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المعتمدة ضمن مشروع التطوير، ومتابعة استكمال إجراءات التصديق على تعديلات الاتفاقية، تمهيدًا لإطلاق الهوية الجديدة للمنظمة تحت مسمى “المنظمة العربية للطاقة”.

وعلى الصعيد البيئي، ثمّن المجلس جهود الدول الأعضاء في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، داعيًا إلى تعزيز التنسيق الفني بين الدول الأعضاء وفريق العمل بالمملكة العربية السعودية لدعم تنفيذ الأولويات الإقليمية ذات الصلة بالطاقة والبيئة.

كما أعلن المجلس أسماء الفائزين بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2024 في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث بلغت قيمة الجائزة الأولى 10 آلاف دينار كويتي، والثانية 7 آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الطاقة المستدامة.

وفيما يخص الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، أشاد مجلس الوزراء بنتائجها المالية الإيجابية والتوسعات التي حققتها، مؤكدًا ضرورة مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية وتعزيز العلاقة معها، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية أدائها.

كما نوّه المجلس بجهود الأمانة العامة في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، ومتابعة تطورات الأسواق البترولية العالمية، وقضايا البيئة وتغير المناخ، إضافة إلى تنظيم والمشاركة في الفعاليات المتخصصة.

وعلى مستوى التسيير، قرر مجلس الوزراء تعيين خالد العتيبي أمينًا عامًا لمنظمة أوابك لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من مارس 2026، كما هنأ دولة ليبيا بمناسبة توليها رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، اعتبارًا من يناير 2026.