دانة غاز تعلن اكتشافا جديدا للغاز في مصر

أعلنت شركة دانة غاز، الشركة المتخصصة في قطاع الغاز الطبيعي، عن نجاح أعمال حفر بئر «شمال البسنت-1» الاستكشافي في دلتا النيل البرية في مصر.

وقالت الشركة في بيان لها، إن النتائج الأولية للبئر أظهرت احتواءها على احتياطيات غاز تتراوح بين 15 و 25 مليار قدم مكعب، متوقعة أن يبلغ إنتاجها ما لا يقل عن 8 ملايين قدم مكعب يوميًا عند ربطها بالشبكة القومية.

وأشارت إلى أن هذه البئر تُعد الرابعة ضمن برنامج الشركة لحفر 11 بئراً تطويرية واستكشافية بقيمة 100 مليون دولار، حيث كانت الشركة قد أتمت في وقت سابق من العام الجاري حفر ثلاث آبار ضمن البرنامج، مشيرة إلى أن هذه الآبار أضافت بنجاح 10 ملايين قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج ومن المنتظر أن يسهم البرنامج في زيادة الإنتاج على المدى الطويل وإضافة نحو 80 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات القابلة للاستخراج خلال فترة تنفيذه.

وأضافت أنه بالتوازي مع برنامج الحفر، نجحت الشركة في إعادة إكمال ثلاث آبار ما أضاف 9 ملايين قدم مكعب يومياً من الإنتاج خارج نطاق البرنامج الاستثماري الحالي، لافتة إلى أن برامج الحفر وإعادة الإكمال التي تم تنفيذها حتى تاريخه تضيف ما يقارب 30 مليون قدم من الإنتاج الجديد.

وتوقعت دانة غاز أن تبدأ أعمال حفر البئر الخامسة ضمن البرنامج، وهي بئر «دافوديل» الاستكشافي، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2026.

وقال ريتشارد هول الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن هذا البرنامج سيسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال والوقود السائل، متوقعاً أن يحقق وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وأضاف أن الاتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أتاح الحصول على مساحات إضافية بشروط مالية أفضل والمضي قدماً في هذه المرحلة الجديدة من أعمال الحفر، مؤكداً على التزام الشركة بتنفيذ الجزء الأكبر من البرنامج خلال العام القادم.