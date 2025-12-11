بنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة 25 نقطة أساس

قرر عدد من البنوك المركزية الخليجية خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس.

خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس من 3.90% إلى 3.65%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 11 ديسمبر، كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

كما خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، كما خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%.

وتحرك مصرف قطر المركزي نحو خفض الفائدة 25 نقطة أساس، حيث أصبح سعر فائدة الإيداع 3.85%، كما خفض سعر فائدة الإقراض ليصبح 4.35%، وسعر إعادة الشراء ليصبح 4.1%.

كما قرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 4.25%.

وتحرك أيضاً بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 3.5% ابتداءً من 11 ديسمبر الجاري.

يأتي تحرك البنوك الخليجية بعدما صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.5% و3.75%، ليُعدّ بذلك الخفض الثالث لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.