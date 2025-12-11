العراق يوقف الرحلات الجوية في عدة مطارات لسوء الأحوال الجوية

أعلنت وزارة النقل العراقية إيقاف رحلات الطيران في مطار بغداد الدولي والسليمانية والنجف الأشرف بشكل مؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف الرحلات بعد تحسن الأجواء.

وأشارت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الخميس إلى تعرض البلاد لمنخفض جوي تصاحبه هطول أمطار بين معتدلة إلى غزيرة وموجة ضباب كثيفة.

ودعت مديرية المرور العامة مستخدمي الطرق الخارجية إلى الالتزام بالسرعة المحددة لسلامتهم، وأعلنت بعض المحافظات العراقية اعتبار اليوم الخميس عطلة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع».

وتشهد مناطق متفرقة في إقليم كردستان وشرق وغربي البلاد موجة أمطار كثيفة تسببت بحالات فيضانات وسيول جارفة أدت إلى انهيار جسر جنوبي محافظة كركوك ومنازل وأبنية حكومية ومدارس، فيما استخدمت السلطات العراقية المروحيات لإجلاء المتضررين من جراء الفيضانات والسيول.