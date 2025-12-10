الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 8.9% في أكتوبر 2025

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية 8.9% خلال شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2025، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق أكتوبر 2024.

وأوضحت الهيئة أن الارتفاع جاء مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها، وعلى أساس شهري فقد ارتفع المؤشر 0.3%.

خلال شهر أكتوبر 2025، ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.5% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميا، مقارنة بـ8.9 مليون برميل يومياً في شهر أكتوبر من العام السابق.

وعلى أساس شهري سجّل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 0.4%.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 5.5% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، الذي ارتفع 8% ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، الذي ارتفع 8.1%.

وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع أداء المؤشر 0.9% مدعوماً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع 1.5% ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي ارتفع 2.7%.

هذا وسجّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً 5.1%، وسجّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً 8.5%، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق.

وعند المقارنة بشهر سبتمبر 2025 لم يُلحظ انخفاض المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 5.8%، وارتفاع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.6%.