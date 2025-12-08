نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م، نموًا بنسبة 4.8% مقارنةً بما كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الارتفاع يعود إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث حققت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 8.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 4.3%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وذلك بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأظهرت نتائج النشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، فيما سجَّلت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 3.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 0.6%، وحقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.1% على أساس ربعي.