السعودية تقر ميزانية 2026 بإنفاق متوقع 1.31 تريليون ريال



اعتمدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ميزانية عام 2026 بعجز متوقع يبلغ 165 مليار ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقدرت الحكومة إجمالي الإنفاق عند 1.31 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 1.15 تريليون ريال.

وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الدمام لإقرار الميزانية للعام المالي 1447/1448هـ (2026).

وأقر المجلس النفقات العامة بمبلغ 1.31 تريليون ريال، والإيرادات العامة بـ 1.147 تريليون ريال، فيما قدر العجز عند 165.4 مليار ريال.

ووجّه ولي العهد الوزراء والمسؤولين إلى الالتزام بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية الواردة في الميزانية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع تأكيد وضع المواطنين وخدمتهم في مقدمة الأولويات الحكومية.