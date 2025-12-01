«إي إف چي هيرميس» تنجز خدمات استشارية لصفقة طرح «شري للتجارة»



أعلنت «إي إف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف چي» القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمستشار مالي مشترك وضامن التغطية والمروّج المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «شري للتجارة» في سوق «تداول» السعودية.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «شري للتجارة» بطرح 30% من إجمالي رأس مالها المُصدر عبر بيع 9 ملايين من أسهمها العادية الحالية، وذلك بقيمة 28 ريالاً سعودياً للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركة 840 مليون ريال والتي من المتوقع أن ينتج عنها عائدات للشركة بقيمة 252 مليون ريال. وتضمنت عملية الطرح للمستثمرين شريحتين: الأولى للمستثمرين من المؤسسات بنظام سجل الأوامر، والثانية للمستثمرين الأفراد من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكلما زادت مشاركة فئات متنوعة من المستثمرين، فإن ذلك يعزز من تنوع قاعدة المستثمرين ويدعم المشاركة بشكل إيجابي في عملية التوسع في السوق.

جدير بالذكر أن صفقة إدراج شركة «شري» في سوق الأسهم سيعزز من آفاق النمو في قطاع النقل وتأجير المركبات ضمن سوق تداول السعودية. فهذه الصفقة تمثل نقطة التقاء بين منصة متطورة لإدارة الأسطول مدعومة بأحدث التقنيات، ونظام حوكمة محكم، ما يسهم بفعالية في تحقيق الرؤية الطموحة للسوق المالي السعودي في رفع مستويات السيولة النقدية وتوفير خيارات استثمارية موثوقة في رأس المال العام لأبرز الشركات السعودية.

تأسست شركة «شري» للتجارة في عام 1980، ثم تحولت لتصبح المزود الرائد في خدمات النقل وتأجير المركبات في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمات التأجير طويل الأجل، والتأجير قصير الأجل، ومبيعات المركبات المستعملة لقاعدة واسعة من العملاء تشمل قطاعات الشركات، والمؤسسات الحكومية، والأفراد، مدعومة بمنصات تكنولوجية لإدارة أسطول المركبات وخدمة العملاء الرقمية التي تسهم في تعزيز الكفاءة والخبرة. وبعد إتمام عملية الطرح الأولي، ستحتفظ شركة إدارة السعودية القابضة بحصة الأغلبية التي تبلغ نحو 68.95%، وذلك بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة.

وقال سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، إن صفقة الطرح العام لشركة شري في سوق المال ستسهم في تعزيز دعم السوق، من خلال إدخال أسهم جديدة من قطاعات متنوعة، ما سيجذب المزيد من المستثمرين ويسهم في تنشيط السوق المالي وتعميقه.، مؤكداً أن التحسن في مستويات السيولة النقدية يلعب دوراً محورياً في تعزيز بناء سجل الأوامر، ويعزز من ديناميكيات التسعير المستقرة، ويعزز من زيادة مشاركة المؤسسات في السوق. وشدد الطاسان على أن مثل هذه الصفقات تسهم في تعزيز نمو السوق المالي السعودي، ما يؤهله لاستقطاب رؤوس الأموال. وفي النهاية، يسهم سوق المال في تقوية الأسس الاقتصادية للسعودية، ويعكس السياسة الرشيدة التي تنتهجها.

ومن جانبه أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف چي هيرميس، عن اعتزازه بالمساهمة في مسيرة شركة شري نحو إدراج أسهمها في السوق السعودي، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تعكس استمرار وتيرة التطور والنمو لسوق رأس المال في المملكة العربية السعودية. وأكد مليكة الإقبال الكبير الذي يشهده قطاع النقل في المملكة من جانب المستثمرين، مشدداً على التزام الشركة بتعزيز قدرة المؤسسات الرائدة في السوق على الوصول إلى سوق الأسهم السعودي، وتسريع وتيرة النمو، وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين.