مصر.. إحصائية صادمة لمعدلات الزواج والطلاق

أظهرت بيانات حديثة عن ارتفاع عدد حالات الطلاق في مصر بنسبة 3.1% خلال العام الماضي، مقابل انخفاض عدد عقود الزواج بنسبة 2.5%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وقال الجهاز: إن النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2024 أظهرت تسجيل 936.73 ألف عقد زواج خلال 2024 مقابل 961.2 ألف عقد في عام 2023 بنسبة انخفاض 2.5%.

وأوضح الجهاز، أن عدد حالات الطلاق خلال العام الماضي بلغ 273.8 ألف حالة، مقابل 265.6 ألف حالة خلال عام 2023 بنسبة زيادة 3.1%.

وبلغ عدد عقود الزواج في الحضر 395.2 ألف عقد خلال 2024 تمثل 42.2% من إجمالي العقود، مقابل 388.6 ألف عقد في عام 2023 بنسبة زيادة 1.7%.

فيما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 541.5 ألف عقد في عام 2024 تمثل 57.8% من إجمالي العقود، مقابل 572.5 ألف عقد في عام 2023 بنسبة انخفاض 5.4%.

سن الزواج

ووفقاً للبيانات، سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية «25 - 30 سنة» بالنسبة للأزواج، حيث بلغ عدد العقود بها 384.1 ألف عقد تمثل 41% من إجمالي، وبلغ متوسط سن الزوج 30.6 سنة عام 2024.

وبالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية «20 - 25 سنة» حيث بلغ عدد العقود بها 349.1 ألف عقد تمثل 37.3% من إجمالي العقود، وبلغ متوسط سن الزوجة 25.2 سنة عام 2024.

كما سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة بالنسبة للأزواج، حيث بلغ عدد العقود بها 369.6 ألف عقد بنسبة 39.5%، فيما سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 318.5 ألف عقد بنسبة 34% من إجمالي العقود.

الطلاق في الحضر

ووفقاً للبيانات بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 158.2 ألف حالة خلال عام 2024 تمثل 57.8% من إجمالي حالات الطلاق، مقابل 150.4 ألف حالة في عام 2023 بنسبة زيادة 5.1%.

فيما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115.6 ألف حالة في عام 2024 تمثل 42.2% من إجمالي حالات الطلاق، مقابل 115.1 ألف حالة عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.5%.

وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية «35 - 40 سنة» بالنسبة للمطلقين، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 47.3 ألف إشهاد بنسبة 18.2%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية «18 - 20 سنة»، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 356 إشهاداً بنسبة 0.1%، وبلغ متوسط سن المطلق 40.8 سنة عام 2024.

وبالنسبة للمطلقات، سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية «25 - 30 سنة»، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 45.6 ألف إشهاد بنسبة 17.6%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية «75 سنة فأكثر»، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 168 إشهاداً بنسبة 0.1%، وبلغ متوسط سن المطلقة 34.6 سنة عام 2024.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة بالنسبة للمطلقين، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 91.3 ألف إشهاد تمثل 35.2%، وبالنسبة للمطلقات سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 85.8 ألف إشهاد تمثل 33.1%.