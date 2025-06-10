3 دول عربية ضمن أكبر اقتصادات القارة السمراء

جاءت 3 دول عربية ضمن قائمة أكبر عشرة اقتصادات في قارة أفريقيا خلال العام الجاري، هي مصر والجزائر والمغرب، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

القائمة، التي تصدرتها جنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي تخطى 410 مليارات دولار، احتلت مصر فيها المركز الثاني إذ تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 347 مليار دولار، وتلتها الجزائر كثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا لعام 2025 بناتج محلي إجمالي بنحو 269 مليار دولار.

البلد العربي الثالث في القائمة كان المغرب، والذي احتل المركز الخامس بعد نيجيريا وقبل كينيا بحجم اقتصاد يناهز 166 مليار دولار.