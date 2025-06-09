سوريا تعود إلى نظام «سويفت» خلال أسابيع

قال عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي، الاثنين، إنه سيجري ربط سوريا بالكامل مجدداً بنظام سويفت للمدفوعات الدولية «في غضون أسابيع»، بعد عقوبات استمرت لأكثر من عشر سنوات.

وبحسب حاكم المصرف لـ «فايننشال تايمز»، أن الربط «في غضون أسابيع»، وذلك بعد عقوبات استمرت لأكثر من 10 أعوام، ما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي، بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات.

وأوضح التقرير أن العودة إلى «سويفت»، تعتبر أول علامة فارقة رئيسة في جهود الحكومة الجديدة.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، إلى أن البنك يستهدف توحيد أسعار صرف الليرة، التي فقدت قبل الإطاحة بالأسد، نحو 90 % من قيمتها مقابل الدولار.

وأكد عبد القادر، أن خطوة البنك المركزي بعد توحيد أسعار الصرف في سوريا، ستكون التحول إلى التعويم المدار لليرة، مشيراً إلى استهداف البنك القضاء على دور الصرافين في سوق الصرف بالبلاد، في إطار جهود توحيد الأسعار، والتحول للتعويم المدار.

يذكر أن عودة سوريا إلى «سويفت»، تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، ما قد يسهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية.

وأشار إلى أن عودة نظام «سويفت»، ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.

وأضاف: «الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي»، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين، الذين كانوا يتقاضون 40 سنتاً عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي، قد حصلوا على رموز «سويفت»، والخطوة المتبقية، هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.