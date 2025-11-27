سوريا تستكشف الغاز الموجود في البحر

كشف وزير الطاقة السوري، محمد البشير، الخميس، عن مسارين رئيسيين لتطوير قطاع الطاقة الاستراتيجي في البلاد، مؤكداً أن العمل جارٍ على استكشاف الغاز الموجود في البحر، معلناً عن إنشاء مصفاة نفط جديدة بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يومياً.

تصريحات البشير التي نشرها التلفزيون الرسمي، أكدت وضع قطاع الطاقة في صدارة أولويات خطط التنمية الوطنية.

وأفاد وزير الطاقة بأن الجهود الفنية والتقنية تتركز حالياً على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية من مصادر الغاز الطبيعي، مؤكداً أن العمل حالياً على استكشاف الغاز الموجود في البحر قد بدأ فعلياً.

وتُعد خطوة استكشاف الغاز البحري في المياه الإقليمية السورية إيذاناً بفتح آفاق جديدة لتأمين احتياجات البلاد من الوقود النظيف، ومن المتوقع أن تلعب الاكتشافات المحتملة دوراً محورياً في دعم محطات توليد الكهرباء وتوفير الطاقة للصناعات المختلفة.

في سياق متصل بتعزيز البنى التحتية النفطية وضمان الاكتفاء الذاتي من المشتقات، كشف وزير الطاقة السوري عن مشروع ضخم لزيادة القدرة التكريرية الوطنية. وأشار إلى أن العمل جارٍ لإنشاء مصفاة نفط جديدة بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يومياً.

ويُمثل هذا المشروع إضافة نوعية للقطاع النفطي، حيث سيعمل على تلبية الطلب المتزايد على المشتقات النفطية محلياً، ما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم استقرار أسواق المحروقات في البلاد.