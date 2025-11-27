ارتفاع قياسي لواردات الأردن من أمريكا خلال 9 أشهر

سجلت واردات الأردن من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة 32.5%، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.252 مليار دينار مقارنة بنحو 945 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية، تراجعت الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية بنسبة 3% لتبلغ 1.66 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.712 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

كما سجل الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة فائضاً بقيمة 408 ملايين دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بفائض بلغ 767 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

واستحوذت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة على 23.7% من إجمالي صادرات الأردن حتى نهاية سبتمبر، وتوزعت بشكل رئيسي على الملابس، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، المستحضرات الصيدلانية، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية والحيوانية، خدمات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية.

وتركزت واردات الأردن من السوق الأمريكية في المنتجات المعدنية، معدات النقل، الآلات والأجهزة الكهربائية، الحبوب، المنتجات الكيماوية، الأجهزة الطبية، منتجات الصناعات الغذائية والحيوانية، إضافة إلى الأثاث ومصنوعات الحديد، الملابس المستعملة، الزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.