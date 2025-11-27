الاقتصاد المصري يسجل أعلى نمو فصلي منذ 3 سنوات ونصف

نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، في أقوى أداء له منذ 14 فصلاً، أي منذ 3 سنوات ونصف، بفضل تحسن إيرادات قناة السويس وقطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم استمرار انكماش الاستخراجات، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط الخميس.

وتوقعت الوزارة أن يستقر معدل النمو السنوي خلال العام المالي الجاري عند 5%، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً مقارنة بنمو 4.4% تم تسجيله في العام السابق.

وعادت قناة السويس، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد، للانتعاش لأول مرة منذ ديسمبر 2024، مدعومة بتحسن أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، بعد فترة طويلة من التراجع بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وسجلت القناة نمواً في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، لتنهي سلسلة من الانكماشات استمرت لما يقارب 18 شهراً.

في المقابل، واصل قطاع الاستخراجات الانكماش بنسبة 5.3%، بسبب انخفاض إنتاج البترول بنسبة 6.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 10.9%. ورغم ذلك، فإن وتيرة التراجع أقل مقارنة بانكماش بلغ 8.9% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وعزت الوزارة تباطؤ الانكماش إلى اكتشافات غاز جديدة، وحفريات استكشافية وفق الوزارة، كما قدت الحكومة حوافز للشركات الأجنبية، شملت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات لسداد المستحقات، ورفع سعر حصة الشركات من الإنتاج.

تفوق تقديرات الحكومة الخاصة بالنمو التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي، التي أشارت في أكتوبر إلى نمو بـ4.5% خلال العام المالي الجاري.