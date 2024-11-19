شراكة استراتيجية بين بورصة الخليج للسلع و«فاست ماركتس»

أعلنت بورصة الخليج للسلع (GME)، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «فاست ماركتس» (Fastmarkets)، وهي وكالة رائدة في إعداد تقارير الأسعار لمختلف السلع، بهدف تطوير أدوات مبتكرة لإدارة المخاطر في أسواق السلع الإقليمية. وفي إطار هذه الشراكة، وقّع الجانبان مذكّرة تفاهم تهدف إلى تعزيز قدرات السوق على التكيف مع المخاطر عبر مجموعة من الأدوات المتقدمة والموثوقة، بما يخدم مصالح الجهات الفاعلة في السوق، ويوفر لهم مستويات أعلى من الشفافية.

وستركز هذه الشراكة بشكل أساسي على تطوير حلول متقدمة لإدارة مخاطر السلع الأساسية، مع إطلاق مبادرات تعليمية تساعد على نشر الوعي وتعزيز القدرات في هذا المجال.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستستعرض «فاست ماركتس» وبورصة الخليج للسلع أوجه التعاون المحتملة في مجالات تشمل تطوير مشتقات سلع جديدة، وإنشاء مؤشرات وأدوات تحوط مصمّمة لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية وستركز الشراكة على نشر الوعي والمعرفة من خلال تنظيم ندوات وورش عمل حول تداول السلع، وإدارة المخاطر، واستراتيجيات التسعير. وإضافة إلى ذلك، تخطط الشركتان لتنظيم مؤتمرات وفعاليات إقليمية مشتركة لتشجيع الحوار بين الأطراف المعنية في السوق.

وقال أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بورصة الخليج للسلع: «نتطلّع قُدماً للتعاون مع «فاست ماركتس» لإتاحة حلول مبتكرة في سوق السلع في المنطقة».

ومن جانبه، قال راجو داسواني، الرئيس التنفيذي لشركة «فاست ماركتس»: «تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو دعم نمو وتطوير سوق السلع الإقليمي. ونتطلع إلى التعاون معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة لدينا».