«دراجون أويل» تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

أعلنت شركة دراجون أويل – المملوكة بالكامل لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» التابعة لحكومة دبي – عن تحقيق كشف بترولي جديد في خليج السويس بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال شركة بترول خليج السويس جابكو، وذلك في إطار خططها لتعزيز أنشطة الاستكشاف وتوسيع عملياتها في جمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة من النجاحات الاستكشافية والتي بدأت مطلع عام 2020 واستمرت بنجاح حتى نهاية 2025، ممهدة لزيادة متوقعة في معدلات الإنتاج خلال عام 2026.

ويمثل هذا الاستكشاف البترولي إنجازاً مهماً في منطقة التزام شمال شرق رمضان والذي تم حفره عبر المنصة البحرية الخاصة بمنطقة التزام شمال يوليو، حيث نجحت الشركة في حفر البئر البحري Crystal NER-1X ليصل إلى عمق نهائي بلغ 13425 قدماً داخل طبقة الهوارة. وقد أظهرت التسجيلات الكهربائية النهائية وجود شواهد بترولية بسُمك يقدر بـ 224 قدماً في خزان رمال العسل، ما يؤكد الإمكانات الجيولوجية الواعدة للمنطقة.

ويأتي هذا النجاح من خلال التزام شركة دراجون أويل بحفر ثلاث آبار استكشافية خلال فترتي البحث ضمن اتفاقية التزام شمال شرق رمضان، محققة نسبة نجاح بلغت 100% وبدأت أعمال حفر بئر Crystal NER-1X خلال الربع الثالث من عام 2025 باستخدام منصة التزام البحرية.

وقال المهندس عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، إن هذا الإنجاز جاء ثمرة دعم استراتيجي متكامل من جميع الجهات في كل من دبي ومصر، ويعكس قوة الشراكة بين مقر الشركة الرئيسي وفريق العمليات في جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن هذا الاستكشاف يمثل خطوة محورية في تعزيز حضور الشركة داخل قطاع النفط المصري، ويؤكد جدوى الاستثمارات التي انطلقت منذ 2020، كما يبرز الإمكانات الواعدة في خليج السويس، ويدعم خطط زيادة الإنتاج خلال 2026.

وأشار إلى أن النتائج الأولية تُظهر شواهد بترولية ممتازة مع توقعات بإنتاج نحو 3000 برميل يومياً، ما يعزز الشراكة المثمرة مع جابكو، بدعم وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول. وأكد المازمي أن هذا الإنجاز هو ثمرة تكامل الجهود بين فرق العمل في دبي والقاهرة.

وتعمل الشركة حالياً على استكمال عمليات التسجيل وإنزال القيسون لإجراء الاختبارات النهائية، تمهيداً لربط البئر على خريطة الإنتاج فور اكتمال التقييم الفني. والبئر تم حفرها استناداً إلى نتائج المسح السيزمي القاعي ثلاثي الأبعاد الذي نفذته الشركة في خليج السويس عام 2020.

ومع اختتام عام 2025 بهذا الإنجاز في مجال الاستكشاف تتطلع دراجون أويل إلى عام 2026 باعتباره عاماً واعداً بزيادة الإنتاج وتوسيع نطاق أعمالها في مصر بما يعزز مكانتها شريكاً رئيسياً في تطوير قطاع النفط بخليج السويس.