مؤشر سوق دبي يرتد صعوداً بدعم «الإمارات دبي الوطني» و«سالك»

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده في جلسة أمس، أولى جلسات الأسبوع، بدعم أداء بعض الأسهم القيادية، التي قادت صعود مؤشر السوق بـ0.13% أو ما يعادل 7.9 نقاط، مسجلاً 5957.49 نقطة، لا سيما سهما «الإمارات دبي الوطني»، و«سالك» اللذان ارتفعا بـ1.17 و1.67% على التوالي.

وقفز سهم «اكتتاب القابضة» بالحد الأقصى عند 0.832 درهم للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2014، كذلك صعد سهم «الفردوس القابضة» بالحد الأقصى عند 0.372 درهم للجلسة الثانية توالياً، فيما عكس سهم «طلبات» اتجاهه للصعود بنسبة 3.8% عند 0.842 درهم.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 210.5 ملايين درهم، تلاه «طلبات» بسيولة 74.66 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 49.6 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم الإثمار القابضة 11.15%، ومصرف السلام السودان 3.99%، وسوق دبي المالي 1.9%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 5.3%، ودبي للمرطبات 5.05%، ووطنية إنترناشيونال 2.86%، وإعمار العقارية 2.17%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 5.24 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 368.95 مليون درهم مقابل 363.7 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9911.44 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.07%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 465.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 226.65 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 177.94 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 5.2%، وأبوظبي للموانئ 3.6%، وأبوظبي الإسلامي 3.6%، وطاقة 3.55%. في المقابل، انخفضت أسهم حياة للتأمين 7.64%، وأم القيوين للاستثمارات 6.87%، وبريسايت 4.24%، ومجموعة مير 3.4%.

السيولة

لامست سيولة الأسهم المحلية نحو 2.5 مليار درهم، منها 1.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و668.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 766.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 38.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» هامشياً بـ0.01%، والقطري 0.43%، ومسقط 0.17%، والبحرين 0.13%، فيما أغلقت بورصة الكويت مرتفعة 0.27%، وانخفض مؤشر بورصة مصر 0.35%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بشكل طفيف بنحو نقطة واحدة ليغلق عند 11051 نقطة، بتداولات بلغت نحو 4 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، أكوا باور، ومصرف الإنماء، وجبل عمر، والأول، وبي إس إف، والمتقدمة، والتعاونية، وكابلات الرياض، وسال، والحمادي، بنسب تراوح بين 1 و4%.

وهبط سهم جاهز بنسبة 5% عند 16.44 ريالاً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الإدراج. في المقابل، تصدر سهم أسيج ارتفاعات السوق بنسبة 10%، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.84 ريالاً، وصعد سهم معادن بنسبة 2%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.910 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 41065 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 50888 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 18554 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4503 نقاط.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12236 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 16305 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4333 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بشكل طفيف وسط مضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.05% إلى 3405.97 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 11.2 مليون دينار، مقارنة مع 6.5 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البنك العربي 0.85 في المئة إلى 7.11 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.96 في المئة إلى 23.1 ديناراً، وسهم مصفاة البترول 0.36 في المئة إلى 5.55 دنانير، وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.97 في المئة إلى 3.06 دنانير.