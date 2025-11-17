البورصة المصرية عند أعلى مستوى في تاريخها

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 متجاوزاً مستوى 41 ألف نقطة خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل مستوى قياسياً جديداً.

وسجل مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفاعاً بنسبة 0.39% عند مستوى 41.373 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 064% ليسجل 12.274 نقطة، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليصل إلى 16.373 نقطة.

وبلغ إجمالي تداولات الأسهم في سوق داخل المقصورة 1.54 مليار جنيه، وبلغت كمية التداولات نحو 596.6 مليون سهم، وارتفع 96 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً، واستقر 51 سهماً.