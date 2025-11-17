الدولار في مصر يتراجع دون 47 جنيهاً في البنوك

شهد سعر الدولار في مصر، اليوم الاثنين، تراجعاً ملحوظاً، مسجلاً مستويات تقترب من 47 جنيهاً.

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر، دون 47 جنيهاً في منتصف التعاملات، ليسجل 46.98 جنيهاً للشراء و47.08 جنيهاً للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وفي البنك الأهلي المصري تراجع الدولار 9 قروش ليسجل 47.02 جنيهاً للشراء و47.12 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.07 جنيهاً للشراء، و47.20 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي - مصر، نحو 47 جنيهاً للشراء، و47.1 جنيهاً للبيع.

على صعيد السيولة الدولارية، فقد واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه الملحوظ خلال أكتوبر الماضي، ليتجاوز عتبة الـ50 مليار دولار، للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوماً بتحسن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسية واستمرار التدفقات النقدية.

وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري الصادرة عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 537.8 مليون دولار ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعاً من 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وقرابة 49.251 مليار دولار في أغسطس.