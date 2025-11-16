الاقتصاد التونسي ينمو 2.4% في الربع الثالث

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس: إن اقتصاد البلاد حقق نمواً طفيفاً نسبته 2.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بنمو النشاط الزراعي. ونما الاقتصاد 2.1% في الربع نفسه من العام الماضي، وفق وكالة «رويترز».

وتوقع البنك المركزي التونسي نمو الاقتصاد بنسبة 3.2% خلال عام 2025، مدفوعاً بأداء جيد لقطاعي السياحة والزراعة وتحسن مرتقب في إنتاج الفوسفات.

وفي أكتوبر، أظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري في تونس اتسع 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في مؤشر على استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفع العجز إلى 16.728 مليار دينار تونسي (ما يعادل 5.73 مليارات دولار) مقارنة بـ 13.497 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت تقديرات البنك إلى نمو متوقع للنشاط الصناعي بنسبة 3.3%، بعد أشهر من إعلان الحكومة عن استثمارات جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.

وتتوقع الحكومة التونسية أن يبلغ معدل التضخم 6.2% في المتوسط هذا العام، انخفاضاً من 7% في عام 2024.

تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5% خلال سبتمبر الماضي من 5.2% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ 2021، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.