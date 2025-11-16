معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 6.4% في الربع الثالث

ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي ليسجل 6.4% من إجمالي قوة العمل بزيادة 0.3% عن الربع السابق، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز، في بيان، إن حجم قوة العمل والتي تشمل المشتغلين والمتعطلين ارتفع بنسبة 3.3% خلال الربع الثالث من 2025 ليسجل 34.727 مليون فرد مقابل 33.614 مليون فرد خلال الربع السابق.

وبلغت قوة العمل في الحضر 15.205 مليون فرد بينما بلغت في الريف 19.522 مليون فرد، وعلى مستوى النوع بلغ حجم قوة العمل 26.998 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.729 ملايين فرد.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت أعداد المشتغلين بمقدار 939 ألف مشتغل خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، كما ارتفعت أعداد المتعطلين بمقدار 175 ألف متعطل، ما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 1.114 مليون فرد.

توزيع البطالة

وسجل عدد المتعطلين 2.229 مليون متعطل خلال الربع الثالث بنسبة 6.4% من إجمالي قوة العمل منهم 1.071 مليون فرد من الذكور، و1.158 مليون من الإناث، مقابل 2.054 مليون متعطل في الربع السابق بزيادة قدرها 175 ألف متعطل بنسبة 8.5%، وزيادة 70 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3.2%.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 4% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الثالث من 2025، بينما كان 3.5% في الربع السابق، مقابل 4.2% في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 15% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الثالث، بينما كان 15.8% في الربع السابق، مقابل 18.2% في الربع المماثل من العام السابق.

البطالة في الريف والحضر

بلغ معدل البطالة في الحضر 10.1% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 9.7% في الربع السابق ليظل على المستوى نفسه الذي كان عليه في الربع المماثل من العام الماضي.

وسجل معدل البطالة في الريف 3.6% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 3.3% في الربع السابق، مقابل 4% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 83.1% في الربع الثالث، مقابل 78.2% في الربع السابق.

عدد المشتغلين

بلغ عدد المشتغلين في مصر 32.498 مليون فرد خلال الربع الثالث من 2025، بينما كان 31.559 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة 3%، وسجل عدد المشتغلين في الحضر 13.67 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 18.828 مليون مشتغل.

وبلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 22.357 مليون مشتغل بنسبة 68.8% من إجمالي المشتغلين بينما كانت 68.1% في الربع السابق، مقابل 72.7% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.638 مليون مشتغل بنسبة 5% من إجمالي المشتغلين بينما كانت النسبة 4% في الربع السابق مقابل 3.1% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحداً 6.215 ملايين مشتغل بنسبة 19.2% من إجمالي المشتغلين، بينما كانت النسبة 23.2% في الربع السابق مقابل 19.6% في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد المشتغلين المساهمين في أعمال أو مشروعات داخل الأسرة من دون أجر 2.288 مليون مشتغل بنسبة 7% من إجمالي المشتغلين، بينما كانت النسبة 4.7% في الربع السابق، مقابل 4.6% في الربع المماثل من العام السابق.