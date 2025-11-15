السيسي يوجه بتكثيف الاستكشافات وحوافز الاستثمار في البترول والغاز





وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لتعزيز جذب الاستثمارات في قطاعات البترول والغاز والتعدين، مع تكثيف جهود الاستكشاف ودعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم استعراض الخطة الإستراتيجية للوزارة، بما يشمل أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وخطة الحفر الاستكشافي للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب جهود تطوير قطاع التعدين وزيادة جاذبيته الاستثمارية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير البترول استعرض مستجدات أنشطة الاستكشاف البري والبحري، بما في ذلك خطط الحفر في البحر المتوسط لعام 2026، والاحتياطيات المتوقعة، وكذلك آخر تطورات أعمال المسح السيزمي لعامي 2025 و2026، ومعدلات إنتاج الغاز خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025.