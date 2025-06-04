ارتفاع تاريخي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 أشهر

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً تاريخياً بنسبة 82.7% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2024 ـ 2025، لتبلغ نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في قفزة وصفها البنك المركزي المصري بأنها «غير مسبوقة».

وأشار «المركزي» إلى أن الربع الثالث وحده من العام المالي الجاري شهد نمواً سنوياً ملحوظاً في التحويلات بنسبة 86.6%، لتسجل 9.4 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال مارس 2025 بنسبة 63.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار في مارس 2024.