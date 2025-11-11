سياسات ترامب وتطورات الذكاء الاصطناعي تحدد توجهات المتداولين

أظهر استطلاع حديث أن أكثر من 80% من المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحددون استراتيجياتهم الاستثمارية «استناداً إلى السياسات الأمريكية والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي».

واعتبر تقرير التوقعات الاستثمارية للربع الرابع من عام 2025 الصادر عن ساكسو بنك أن هذا «يعد مؤشراً على وعي متزايد بالتغيرات العالمية وتأثيرها على الأسواق».

وأشار التقرير إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل العامل الأبرز في قرارات الاستثمار بنسبة 83% من المشاركين، تليها التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي بنسبة 79%.

شمل الاستطلاع أكثر من 1.800 مستثمر من 11 سوقاً عالمية، وأظهرت نتائجه أن 55% من المشاركين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتهم الاستثمارية، متفوقين على المتوسط العالمي البالغ 52%.

كما يظهر الاستطلاع أن تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي (روبوتات الدردشة) هي الأكثر شيوعاً، إذ يعتمد 36% من المشاركين عليها لتحليل الأخبار، و30% للحصول على نصائح استثمارية، و23% للتنبؤ بحركة الأسواق، ما يسلط الضوء على النهج العملي الذي يتبعه المتداولون في المنطقة لدمج الابتكار ضمن أدواتهم اليومية الاستثمارية.

وفي سياق متصل، يتوقع 64% من المستطلعة آرائهم ارتفاعاً أو ارتفاعاً كبيراً في الأسهم الأمريكية مقابل 38% للأسواق المحلية.

وانطلاقاً من هذه التوقعات، لا تزال أمريكا الشمالية الوجهة المفضلة لـ 46% من المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أبدى العدد نفسه من المشاركين حذراً تجاه أداء الأسواق الأوروبية.