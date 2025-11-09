سوريا.. زيادات جديدة في رواتب العاملين بقطاعات الصحة والتعليم والتربية

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الوزارة ستركز خلال الأسابيع المقبلة على زيادة رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية، في إطار استكمال إصلاح منظومة الرواتب والأجور، لتشمل جميع الوزارات والقطاعات خلال العام المقبل.

وقال برنية، خلال اجتماع مع مديري مديريات ودوائر المالية في المحافظات والعاملين بالإدارة المركزية، إن عملية الإصلاح بدأت بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 200%، تلتها زيادات في قطاعات العدل والداخلية والدفاع، مشدداً على أهمية هذا المسار ضمن الخطة الشاملة الموضوعة لتحقيق ذلك.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين، بهدف تحقيق الإنصاف، وتطمح للوصول إلى منظومة أجور ورواتب بالليرة السورية تكون عادلة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».

وأشار وزير المالية السوري إلى أن هناك لجنة تنظر في آليات إعادة الممتلكات الخاصة لأصحابها.

وقال، إن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، خلال الأسابيع المقبلة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وشدد على أن السياسة المالية تراعي الفئات الفقيرة، وتهدف إلى النهوض بها من خلال برامج واضحة، وتوفير الإمكانات المالية اللازمة.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على عودة العاملين المفصولين تعسفياً من الدولة، بسبب مشاركتهم بالثورة منذ عام 2011.