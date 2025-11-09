مصر تعلن عن أول أتوبيس برمائي لخدمة السياحة

أعلنت مصر اليوم الأحد عن أول أتوبيس برمائي يتم الاتفاق على تصنيعه محليا والذي سيسهم في خدمة المجال السياحي في البلاد .

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري ، في بيان صحفي ، أن ذلك جاء خلال المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم .

واستمع مدبولي خلال تفقده المعرض لشرح حول الأتوبيسات المعروضة، والتي تصنع محليا في مصر، في إطار خطة توطين صناعة الأتوبيسات في مصر؛ حيث تم تفقد أتوبيسات من تصنيع (شركة النصر للسيارات - وأتوبيسات تصنيع mcv مصر - مان قسطور- وأتوبيسات volvo الحديثة المصنعة في مصر بغرض التصدير للخارج بواسطة شركة mcv والتي تم الاتفاق على التعاقد عليها محليا.

كما شاهد مدبولي نموذجا للمدينة المرورية، التي تهدف إلى تعليم الأطفال السلوكيات السليمة عند التعامل مع الإشارات المرورية والطرق المختلفة، وذلك ضمن جهود وزارة النقل لتوعية الأجيال المختلفة من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع الطرق المختلفة.

وتفقد مدبولي أول قطار مترو وصل مصر ضمن القطارات الجديدة البالغ عددها 55 قطارا، والتي تم التعاقد عليها للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة؛ لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

كما تفقد مدبولي و"رونلد بوش"، رئيس شركة سيمنس العالمية، أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" وصل من ضمن القطارات السريعة التي ستعمل على خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع؛ حيث استمع مدبولي لشرح حول إمكانيات هذا القطار وميزاته، وكذا عدد القطارات المخصصة لشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.