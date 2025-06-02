عروض مميزة بالفنادق والوجهات السياحية والترفيهية بدبي في عيد الأضحى

تستعد دبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في إطار حملة «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 2 وحتى 8 يونيو، وتقدم مجموعة كبيرة من عروض وباقات الإقامة في فنادق ومنتجعات فاخرة، وكذلك أبرز المعالم السياحية والوجهات الترفيهية، وتجارب ثقافية أصيلة تساعد العائلات والأصدقاء على قضاء فرحة العيد وصنع ذكريات لا تُنسى في مختلف أنحاء المدينة.

ويمكن للأصدقاء والعائلات الباحثين عن إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي الاختيار من بين مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات الشاطئية التي تقدم عروضاً حصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بما في ذلك أتلانتس النخلة، ومنتجع ماريوت نخلة جميرا، ومنتجع ومتنزه الألعاب المائية لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، ودبليو دبي الميناء السياحي، ومنتجع ومارينا وستن شاطئ الميناء السياحي، وفندق وريزيدنسز كمبينسكي نخلة جميرا، وفندق شاطئ جيه إيه، وجيه إيه بالم تري كورت، وأنداز دبي النخلة، وديلانو دبي، وميلينيوم للفنادق والمنتجعات، حيث يقدم كل فندق مزيجاً من وسائل الراحة عالمية المستوى، وإمكان الوصول إلى الشاطئ، وتجارب صيفية حصرية مصممة خصيصاً لاحتفالات العيد.

إقامة في قلب دبي

يمكن لزوار دبي الذين يفضلون الإقامة بالقرب من مراكز التسوق، والمطاعم، والوجهات الترفيهية النابضة بالحياة، الاختيار من بين مجموعة من فنادق المدينة الفخمة التي تقدم باقات إقامة في العيد، حيث يدعو فندقا باراماونت دبي وباراماونت ميدتاون العائلات لمشاهدة روعة هوليوود، بينما تتميز فنادق جراند حياة دبي، وراديسون بلو مدينة دبي للإعلام، وفيرمونت دبي، وتريب باي ويندام دبي، وهايد دبي، وهيلتون دبي الحبتور سيتي، وكورتيارد باي ماريوت البرشاء ومركز دبي التجاري العالمي، وفنادق ذا فيرست كوليكشن، وفندق في دبي، بأعلى مستويات الفخامة والراحة في قلب المدينة. كما يمكن للضيوف الاسترخاء في فنادق الحبتور بالاس، وريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، ووالدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، وديلانو دبي، والاستمتاع بتجربة ضيافة راقية.

ويمكن لرواد المطاعم أيضاً الاحتفال بالعيد في مطعم جياردينو بفندق بالازو فيرساتشي، أو الاستمتاع بعروض مميزة في فنادق 25 أورز ون سنترال، وفيرمونت دبي، وايبس ون سنترال، وايبس مركز دبي التجاري العالمي، وجي دبليو ماريوت ماركيز دبي، ونوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي، وسويس أوتل الغرير، وديوكس ذا بالم.

ويمكن للمسافرين الباحثين عن الهدوء بعيداً عن صخب المدينة التوجه إلى المنتجعات الصحراوية والجبلية في دبي، حيث يقدم فندق جيه إيه حتا فورت تجربة إقامة مثالية للمشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات، والاستمتاع بالإطلالات الجبلية الرائعة، فيما يقدم منتجع وسبا المها الصحراوي من «لاكشري كوليكشن»، مجموعة من الفلل المميزة مع مسابح خاصة وتجربة إقامة كاملة، وأنشطة صحراوية تشمل تجربة مشاهدة النجوم وركوب الخيل.

وصممت فنادق دبي عروضاً خاصة بمناسبة العيد تجمع بين الاسترخاء والأنشطة المناسبة للأطفال. ففي دبي فستيفال سيتي، تعد فنادق مثل إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وكراون بلازا دبي فستيفال سيتي، وهوليداي إن آند سويتس دبي فستيفال سيتي، وإنتركونيننتال ريزيدنس سويتس، من بين الخيارات المفضلة للباحثين عن سهولة الوصول إلى المعالم السياحية المناسبة للأطفال مثل ليو ولونا، وفابي لاند، وهالو بارك. ويمكن للعائلات الاستمتاع بأجواء شاطئية نابضة بالحياة، مع مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه، بما في ذلك سهولة الوصول إلى عرض لا بيرل في منتجع الحبتور جراند أوتوغراف كولكشن.

طبيعة خلابة

وستحظى العائلات المحبة للمغامرات بفرصة استكشاف الطبيعة الخلابة في حتا وادي هب، حيث تتوفر باقات الأنشطة الخارجية مثل الانزلاق بالحبال، والمسارات الجبلية، ومسارات الدراجات بتخفيض 50 بالمئة خلال عيد الأضحى. ويقدم ذا جرين بلانيت أنشطة النقش بالحناء، والرسم على الوجوه للأطفال، وعروض الأفلام العائلية.

ويمكن للباحثين عن تجارب عصرية ذات طابع مستقبلي التوجه إلى عالم آية، الذي يقدم باقة خاصة بالعائلات تتيح للضيوف الاستمتاع بما يقدمه من تجارب تفاعلية آسرة. بينما يجمع هاوس أوف هايب بين التجارب الرقمية والواقعية، حيث يمكن للمجموعات الاستفادة من عرض خاص يتيح لهم الاستمتاع بمجموعة واسعة من تجارب الواقع المعزز الممتعة. كما أنه بإمكان عشاق الألعاب التوجه إلى كايوس كارتس وباك مان لايف ستوديو، حيث تحظى العائلات بتخفيض 10 بالمئة على الباقات التي تجمع بين سباقات العالم الواقعي وألعاب أركيد الكلاسيكية مع تجارب الألعاب المدعمة بالتكنولوجيا. ويدعو أولي أولي الأطفال إلى استكشاف متحف القمر طوال الفترة حتى 8 يونيو، والاستمتاع بمعارض تفاعلية تسلط الضوء على العلوم والخيال. ومن جهتها ترحب مدينة إكسبو دبي بالعائلات للاستمتاع بباقة «الدخول المجاني للأطفال» من 6 وحتى 8 يونيو، ما يشكل فرصة مثالية لاستكشاف أبرز المعالم السياحية، بما في ذلك أجنحة تيرا، وألِف، وفيجن.

ويقدم لوكو بير تجربة عيد الأضحى التي تستمر ليوم كامل، وتشمل الدخول إلى مناطق الترامبولين، ومغامرات النينجا، ومنطقة الألعاب المطاطية، وألعاب الليزر، والبولينج، والبلياردو، ولعبة الشفلبورد، وألعاب الواقع الافتراضي، وألعاب أركيد المناسبة للعائلات. ويمكن لزوار متحف مدام توسو دبي الاستفادة من تخفيض بنسبة 25 بالمئة على التذاكر العادية وتذاكر كبار الشخصيات، إضافة إلى تجربة مميزة مع جولة إرشادية لمدة 90 دقيقة، وصور رقمية غير محدودة، وجلسة لقاء الفنانين، وتذكار من الشمع، ما يجعلها تجربة فريدة لا تُنسى لجميع أفراد العائلة.

مغامرات استثنائية

وأمام العائلات فرصة الاستمتاع بعطلة مميزة وقضاء يوم ممتع في حديقة وايلد وادي المائية مع العروض الترفيهية، والألعاب المائية الرائعة، بينما تقدم ليغولاند دبي مهرجان الصيف الذي يشمل ألعاباً تفاعلية، وبطولةً لبناء القوارب، وأنشطة مائية، إضافة إلى حفل حصري في فندق ليغولاند. وستستمتع العائلات في دبي دولفيناريوم بتخفيض 30 بالمئة على عرض الدلافين والفقمات باستخدام الرمز الترويجي EID25، ما يشكل فرصة لصنع ذكريات لا تُنسى.

وتشمل احتفالات العيد في دبي مجموعة من الأنشطة المجتمعية الهادفة والمصممة لتحفيز الإبداع والارتقاء بالذوق الثقافي بين الأطفال والعائلات. ويمكن للأطفال الاستمتاع بجلسة احتفالية مميزة تعكس أجواء عيد الأضحى المبارك في مكتبة حتا العامة يوم 3 يونيو، والتي تتكامل مع أنشطة تزيين ممتعة، وحلويات، وهدايا. وكذلك بإمكان الجمهور التوجه إلى برواز دبي الشهير لمشاهدة العروض الترفيهية والتلذذ بالحلوى العُمانية مع الاستمتاع بالمشاهد البانورامية الخلابة على مدينة دبي يومي 6 و7 يونيو من الساعة 4 عصراً وحتى 7 مساءً. وتستقبل مدينة الطفل العائلات لحضور فعالية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من 6 وحتى 8 يونيو، مع مزيج رائع من الأنشطة الترفيهية لجميع الأعمار من الساعة 4 عصراً وحتى 7 مساءً، حيث يمكن للجميع المشاركة في الفعالية باستخدام تذاكر الدخول العادية للمدينة.