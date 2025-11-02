تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تلامس 93 مليار درهم

ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتسجل 92.73 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 91.72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الصرف في المغرب.

وأوضح مكتب الصرف في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي.

وقال إن النشرة أظهرت ارتفاعاً في العجز التجاري بنسبة 17.7% إلى أكثر من 259 مليار درهم، وفقاً لموقع «Le360» المغربي.

وأشار إلى أن العجز جاء بسبب ارتفاع واردات السلع بنسبة 9.2% إلى 605.3 مليارات درهم مقابل زيادة الصادرات بنسبة 3.6% إلى 346.3 مليار درهم.

وأضاف مكتب الصرف أنه فيما يخص ميزان الخدمات فقد أظهر فائضاً بارتفاع نسبته 9.4% ليبلغ أكثر من 114.5 مليار درهم نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة 9% والصادرات بنسبة 9.2%.

من جهة أخرى، ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي وتراجع بنسبة 0.2% مقابل اليورو خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات بنك المغرب المركزي.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 9.28 دراهم مقابل 10.72 دراهم لليورو، وفقاً لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.

وقال البنك إن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 429.2 مليار درهم عند 24 أكتوبر الماضي، مسجلة شبه استقرار من أسبوع إلى آخر وارتفاعاً بنسبة 18.5% على أساس سنوي.

وبخصوص إجمالي تدخلات بنك المغرب فقد بلغ متوسطها اليومي 147.5 مليار درهم خلال الأسبوع من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، وعلى مستوى السوق بين البنوك فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3.2 مليارات درهم، واستقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%.

وفي البورصة المغربية سجل مؤشر «مازي» ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، ليصل أداؤه منذ بداية العام إلى 32%.