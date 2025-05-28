وزير الاقتصاد السوري يشيد بالنموذج التنموي الإماراتي الملهم

أشاد الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، بالنموذج التنموي الذي تتبناه دولة الإمارات منوهاً بتجربة إمارة دبي في مجالي التكنولوجيا والابتكار واعتبر هذا النموذج مصدر إلهام لسوريا في المرحلة المقبلة.

وأكد معاليه في تصريحات على هامش أعمال اليوم الختامي لـ "قمة الإعلام العربي 2025" في دبي أن التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وسوريا يستند إلى العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يشكل أحد المحركات الأساسية في مسار إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وأضاف معاليه، أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات يمثل توجهاً استراتيجياً لسوريا لما تحمله هذه الشراكة من فرص واعدة للبلدين إلى جانب إسهامها في دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز النمو، معربا عن تطلعه إلى توسيع آفاق هذا التعاون ليشمل مجالات أعمق وأكثر تنوعا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح الشعار أن سوريا تعمل حالياً على إعداد خريطة استثمارية متكاملة تشمل القطاعات الحيوية من بينها الصناعة والزراعة والسياحة، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فرص نوعية للمستثمرين، مؤكدا أن هذه الخريطة ستُعرض قريباً على المستثمرين، وستوفر مرونة كبيرة في التقديم والتفاوض والانطلاق بالمشاريع.

ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من مكوناتها تم إنجازه بالفعل وجرى تقديمه إلى عدد من المستثمرين، فيما تعمل الجهات المعنية حاليا على دراسة المقترحات والملاحظات الواردة بشأنها.

وأوضح الشعار أن الهدف الرئيسي من الخريطة الاستثمارية وجهود تحسين البيئة الاستثمارية في سوريا يتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الدولية.