تحويلات المصريين بالخارج تقفز 47.2% في 8 أشهر إلى 26.6 مليار دولار

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 47.2%، لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي في مصر، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل 32.6%، لتسجل نحو 3.5 مليارات دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال أغسطس 2024.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج نمواً بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، بجانب إيرادات قناة السويس، والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

الاحتياطيات الدولية

وفي وقت سابق كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه إلى 49.53 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

وسجلت الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر سبتمبر 283.5 مليون دولار.

ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة.