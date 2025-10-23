بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بـ 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية-مصرية

وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر خلال القمّة الأوروبية-المصرية الأولى التي عقدت في بروكسل الأربعاء اتفاقيات عدّة تعهّد في إحداها الاتحاد تقديم مساعدات للقاهرة بقيمة 4 مليارات يورو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لدى استقبالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "سنوقّع عددا من الاتفاقيات التي ستفتح آفاقًا أوسع للأعمال في مصر".

وعقب القمة أصدر الجانبان بيانا مشتركا رحّبا فيه، من بين أمور أخرى، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة.

وستحصل مصر من الاتحاد الأوروبي على هذه المساعدة المالية على شكل قرض.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاقية "شراكة استراتيجية" وُقّعت في مارس 2024 للدلالة على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز علاقته مع مصر، الدولة ذات الدور المحوري في الشرق الأوسط.