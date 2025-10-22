باستثمارات 5.7 مليارات دولار .. مصر تطلق أكبر حملة حفر نفط وغاز في تاريخها

أعلنت مصر عن إطلاق خطة طموحة للتنقيب عن النفط والغاز تمتد لخمس سنوات، تتضمن حفر 480 بئراً استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وفق ما كشفه وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، خلال مشاركته في القمة العالمية للطاقة بلندن.

تأتي هذه الخطوة في توقيت يشهد فيه إنتاج الغاز الطبيعي المصري ارتفاعًا ملحوظًا لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، حيث أشارت البيانات الأولية للربع الثالث من 2025 إلى زيادة الإنتاج إلى نحو 4.20 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

وأوضح الوزير بدوي أن حملة التنقيب ستسهم مباشرة في زيادة الإنتاج المحلي، ما يدعم خطط الحكومة لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، فضلاً عن إعادة مصر إلى التصدير مرة أخرى.

تفاصيل خطة الحفر خلال 2026

أشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الآبار المخطط حفرها خلال عام 2026 يبلغ نحو 101 بئر، موزعة على المناطق الرئيسية في مصر كما يلي: 67 بئرا في الصحراء الغربية و9 آبار في خليج السويس و14 بئرا في البحر المتوسط و6 آبار في دلتا النيل.

وأكد بدوي أن الحكومة تعمل على تسريع عمليات اتخاذ القرار الاستثماري عبر "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج"، والتي توفر بيانات رقمية وافية للمستثمرين وتختصر الإجراءات التقليدية، بما يعزز جذب الاستثمارات العالمية.

كما استعرض الوزير جهود إطلاق مشروعات المسح السيزمي باستخدام أحدث التكنولوجيات، أبرزها مشروع شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف عالمي بقيادة شركة شلمبرجيه–فيريدين، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الغاز وزيادة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف. ويشمل المشروع أيضًا مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس، لتوفير بيانات دقيقة عن الفرص الواعدة.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي ساعدت على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار، إضافة إلى وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج لتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد بدوي أن مصر وضعت خريطة طريق حتى عام 2030 لزيادة الإنتاج بالتعاون مع الشركاء العالميين، لافتًا إلى خطط شركات كبرى مثل إيني الإيطالية باستثمارات 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية باستثمارات 5 مليارات دولار، إضافة إلى توقيع أربع اتفاقيات استكشافية جديدة بقيمة تفوق 340 مليون دولار مع شركات عالمية مثل شل وآركيوس إنرجي.

وأكد وزير البترول أن مصر تعزز مكانتها كلاعب رئيسي ومركز إقليمي للطاقة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، بما في ذلك قدرات تكرير النفط الضخمة في أفريقيا، ومجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، إلى جانب خطوط الأنابيب الحيوية مثل سوميد والغاز العربي، بالإضافة إلى قناة السويس.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعظيم الإنتاج من مصانع البتروكيماويات، بهدف رفع إجمالي الصادرات من منتجات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار بحلول 2030 مقارنة بـ2.4 مليار دولار في 2025، داعيًا جميع الشركات العالمية لمواصلة الاستثمار في مصر ضمن بيئة مواتية وإطار استثماري مستقر وجاذب.