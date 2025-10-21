سوريا تخطط لجولة ترويجية لجذب الاستثمارات

تعتزم سوريا إطلاق جولة ترويجية دولية خلال الأشهر القليلة المقبلة لجذب استثمارات جديدة من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار جهودها لإعادة بناء اقتصادها المتضرر من الحرب.

ومنذ سقوط النظام قالت الحكومة السورية إن المستثمرين يناقشون استثمارات بمليارات الدولارات، وتم إقرار عدد قليل منها فعلياً.

وفي وقت سابق من هذا العام أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع بعض العقوبات عن سوريا، ما يسهل تدفق الأموال إلى البلاد التي دمرتها الحرب منذ 2011.

وقال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، إن معظم الصفقات الموقعة «جدية».

وأضاف في مقابلة على هامش «منتدى المرونة المستقبلية» في لندن، أن دمشق ترغب في جذب المزيد من الأموال للمساعدة في إعادة التأهيل.

وأضاف الوزير أن تشكيل البرلمان الجديد خلال الشهر أو الشهرين المقبلين سيمهد الطريق أمام تشريعات أكثر ملاءمة للمستثمرين.

وفي كلمته أمام المنتدى أوضح الشعار رؤيته لإعادة الإعمار بعد الحرب، حيث «ستحل الأسواق محل الميليشيات» و«ستحل الحوكمة محل الفساد».

الوزير قال إن سوريا تهدف إلى إنعاش إنتاجها من النفط والغاز، وقد تتطلع إلى إشراك مستثمرين خليجيين في مشاريع مستقبلية، وأضاف: «نحتاج إلى الغاز للصناعة، فمصانعنا تعاني بشدة، مشيراً إلى أنه بمجرد استعادة الموارد ستكون التكلفة منخفضة»، ومع ذلك قال إن إنتاج النفط يعوقه حالياً «عقبات سياسية» في شمال شرق البلاد.