«ڤاليو» تعلن عزمها إتمام إجراءات إدراج وتداول أسهمها بالبورصة المصرية

أعلنت شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي، عن المضي قدماً في إجراءات إدراج وتداول أسهمها في البورصة المصرية، وذلك عقب استكمال توزيع أرباح عينية من قبل الشركة الأم «إي إف چي القابضة» على مساهميها.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية لشركة «إي إف چي القابضة» المنعقدة في 24 مايو 2025 على توزيع أرباح محتجزة بقيمة 335.3 مليون جنيه مصري في صورة أسهم بشركة «ڤاليو»، تمثل نحو 20.5% من رأسمالها، بدلاً من توزيع أرباح نقدية.

وفي التفاصيل فقد أعلنت يو للتمويل الاستهلاكي «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مصر، عن نيتها المضي قدماً في استكمال شروط تداول أسهمها بالبورصة المصرية، وذلك بعد استكمال توزيع أرباح عينية من قبل مجموعة «إي إف چي القابضة».

وتم قيد ڤاليو في البورصة المصرية بتاريخ 21 مايو 2025. سيتم بدء تداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية بعد التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، واستكمال توزيع الأرباح، واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من قبل الهيئة.

وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة «إي إف چي القابضة» المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2025 على توزيع الأرباح، حيث وافقت الجمعية على استخدام مبلغ 335,322,346 جنيهاً مصرياً من الأرباح المحتجزة لمجموعة «إي إف چي القابضة» القابلة للتوزيع، وفقاً لقوائم مجموعة إي إف چي القابضة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بغرض توزيع أرباح عينية (بدلاً من الكوبون النقدي) على مساهمي مجموعة «إي إف چي القابضة»، في صورة أسهم في رأس مال ڤاليو، وتمثل هذه الأسهم نسبة 20.488% من رأس مال ڤاليو.

وكما أُعلن في وقت سابق اليوم، قررت مجموعة «إي إف چي القابضة» تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو 2025، وذلك لمالك سهم مجموعة «إي إف چي القابضة» ولمشتري سهم مجموعة «إي إف چي القابضة» بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، وبناء عليه سيصبحون مساهمين مباشرين في شركة ڤاليو بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك.

من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم ڤاليو في البورصة المصرية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو 2025، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

قامت ڤاليو ومجموعة «إي إف چي القابضة» بتعيين إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب للعمل كمستشار مالي أوحد فيما يتعلق بعملية القيد، وبتعيين مكتب ذو الفقار وشركاه للعمل كمستشار قانوني. كما قامت مجموعة «إي إف چي القابضة» بتعيين جيبسون دون وكروتشر للعمل كمستشار قانوني لمجموعة «إي إف چي القابضة»، فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: «يمثل هذا القيد علامة فارقة في مسيرة ڤاليو، وشهادة على التأثير الإيجابي والمبتكر الذي أحدثناه في السوق كإحدى شركات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنصة التكنولوجيا المالية الرائدة في مصر. بدعم كامل من شركتنا الأم، مجموعة «إي إف چي القابضة»، نفتح آفاقاً جديدة من القيمة لعملائنا ومساهمينا، ونسرّع من مهمتنا إلى إتاحة التمويل للجميع في المنطقة».