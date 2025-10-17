‏مصر ترفع أسعار البنزين ابتداءً من الجمعة

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر زيادات جديدة بواقع جنيهين للتر على أسعار البنزين والسولار، لتتراوح الزيادة بين 10.5٪ و13٪ بدءًا من صباح الجمعة.

في التفاصيل، ارتفع بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهاً، أما السولار فبلغ سعره 17.5 جنيهاً للتر بعد الزيادة.

وتأتي الزيادة في إطار خطة الحكومة لخفض مخصصات دعم الوقود.

‏بنزين 80: من 15.75 جنيه للتر إلى 17.75 جنيه للتر

‏بنزين 92: من 17.25 جنيه للتر إلى 19.25 جنيه للتر

‏بنزين 95: من 19 جنيها للتر إلى 21 جنيها للتر

‏السولار: من 15.5 جنيه للتر إلى 17.5 جنيه للتر