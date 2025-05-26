بنكا الأهلي ومصر يوقفان الشهادات الدولارية ويخفضان العائد على الجنيه

أوقف بنكا «الأهلي المصري» و«بنك مصر»، إصدار الشهادات الادخارية الدولارية، التي تُمنح عوائدها بالجنيه المصري، في إطار حزمة من التعديلات الجديدة على أسعار العائد، تماشياً مع تطورات السوق المحلي، واتجاه البنك المركزي نحو خفض معدلات الفائدة.

وقرر «البنك الأهلي المصري» خفض العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتناقص بكافة دوريات صرف العائد بنسبة 1 %، إلى جانب خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنفس النسبة.

وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الأصول والخصوم في «بنك مصر»، خفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1 %، مع وقف إصدار شهادة «القمة» الدولارية، التي كان يتم صرف عائدها مقدماً بالجنيه المصري.

ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.