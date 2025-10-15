المغرب يستقبل 15 مليون سائح خلال 9 أشهر بزيادة 14%

استقبل المغرب 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 14% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، بعد أن زار البلاد 1.4 مليون سائح في سبتمبر، بحسب بيان لوزارة السياحة صدر الأربعاء.

ووفق البيان الصادر عن وزارة السياحة، هذا الرقم القياسي الجديد يؤكد استمرار الديناميكيات الإيجابية منذ بداية 2025، بفضل تعزيز الربط الجوي، وحملات الترويج الموجهة، وتحسين التجربة السياحية بشكل مستمر.

وقالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن توافد 15 مليون سائح إلى المغرب يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة، إذ تبذل الحكومة أقصى جهودها لتسريع هذه الديناميكية وجعل السياحة قوة دافعة اقتصادية حقيقية.

ويعوّل المغرب على السياحة في دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل الزخم المرتبط باستضافة كأس العالم 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. واستقطبت السياحة في المغرب استثمارات سنوية بأكثر من 8 مليارات درهم (800 مليون دولار) في المتوسط، بحسب أرقام وزارة السياحة.

كما يأتي ذلك في عام يستضيف فيه المغرب كأس الأمم الأفريقية (من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026)، وهو الحدث الذي من المتوقع أن يجذب مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

ويلعب قطاع السياحة دوراً مهماً في اقتصاد المغرب حيث يسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد من مصادر جلب العملة الصعبة، فضلاً عن توفيره الوظائف ولا سيما للشباب، وتأثيره الإيجابي في قطاعات اقتصادية أخرى. وتعوّل المملكة على استقطاب 26 مليون سائح بحلول نهاية العقد الجاري، وهو ما يمثل زيادةً بنحو 50% مقارنةً بالرقم المحقق العام الماضي.

وكانت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور أشارت في تصريحات سابقة إلى أنه من المستهدف وضع المغرب بين أفضل 15 وجهة سياحية عالمية.

ونجحت المملكة العام الماضي في استقبال رقم قياسي من السياح بنحو 17.4 مليوناً بارتفاع سنوي 20%. لتعد بذلك الوجهة الأكثر زيارة في أفريقيا بعد تفوقها على مصر التي جذبت في العام نفسه 15.7 مليون زائر.