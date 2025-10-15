مصر في حالة ترقب لاجتماع بحث زيادة أسعار الوقود

تترقب الأسواق اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية لبحث زيادة أسعار المحروقات في مصر، على أن تصل أسعار البنزين إلى مستوى التكلفة، خلال الربع المالي الحالي.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمحروقات على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة قرارها يوم الجمعة، وفقاً لما أوضحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، مشيراً إلى أن الحكومة تختار هذا اليوم باعتباره عطلة رسمية، لتجنب أي ارتباك أو محاولات لرفع تعريفة الأجرة بشكل غير مبرر من قبل بعض السائقين.

وفي وقت سابق توقع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تشهد أسعار البنزين في مصر زيادة جديدة مع المراجعة القادمة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأوضح يوسف في تصريحات صحفية أن الزيادة المحتملة ستتراوح من 1.25 جنيه إلى 2.75 جنيه، على أن يتم تثبيت سعر أنبوبة البوتاجاز دون أي تعديل.

من جانبه قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور مدحت نافع، إن التطورات الأخيرة قد تدفع نحو تأجيل قرار تحريك أسعار الطاقة، وهو ما حدث فعلياً نتيجة التداعيات المحتملة لذلك القرار على معدلات التضخم.

وأوضح نافع أن البنك المركزي المصري استمر في سياسته النقدية بطريقة تشير إلى أنه لا يخشى التضخم، رغم أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستهدفه البنك ارتفع قليلاً إلى ما بين 11.7%.

وأضاف أن هناك مؤشرات على تحريك محتمل لأسعار الطاقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على المستوى العام للأسعار، مشيراً إلى أن الموازنة العامة أعدت على أساس هذه الزيادة، وأن المخصصات البالغة نحو 150 مليار جنيه كونها دعماً مرشحة للارتفاع.

وبحسب آخر قرار حكومي بتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر لا تزال أسعار الوقود مستقرة دون أي تغيير، وجاءت على النحو التالي:

بنزين 95: 19 جنيهاً للتر

بنزين 92: 17.25 جنيهاً للتر

بنزين 80: 15.75 جنيهاً للتر

السولار: 15.50 جنيهاً للتر