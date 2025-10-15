ولي العهد السعودي يطلق مشروع «بوابة الملك سلمان» في مكة

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، إطلاق مشروع «بوابة الملك سلمان» بوصفه وجهة متعددة الاستخدامات في مكة المكرمة، وتمتد على إجمالي مساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية بشكل خاص لتصبح نموذجاً عالمياً للتطوير العمراني، ليكون مساهماً رئيساً في دعم الجهود المبذولة على تطوير المنطقة وتسهيل الزيارة مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ويتميز مشروع «بوابة الملك سلمان» بموقع استراتيجي بجوار المسجد الحرام، ويعد وجهة متعددة الاستخدامات تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة، وتوفير مرافق سكنية وثقافية وخدمية محيطة بالمسجد الحرام، كما يضيف المشروع طاقة استيعابية تتسع لما يقارب 900 ألف مصلٍ في المصليات الداخلية والساحات الخارجية.

ترتبط «بوابة الملك سلمان» بوسائل النقل العامة لتسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، ويمثل المشروع مزيجاً بين الإرث المعماري لمكة المكرمة مع أساليب الحياة العصرية. ويهدف إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي لمدينة مكة المكرمة من خلال تطوير وإعادة تأهيل مساحة تقارب 19 ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتراثية، بما يسهم في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» على صعيد تنويع الاقتصاد السعودي من خلال استحداث أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول 2036.