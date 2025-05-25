مصر تعمل على ربط السكك الحديدية بمسارات التجارة الآسيوية الأوروبية





قال وزير النقل المصري كامل الوزير اليوم الأحد إن مصر تعمل على ربط البلاد بشبكة للسكك الحديدية تصل بين آسيا وأوروبا لكن جسرا مخططا له منذ فترة طويلة سيربط السعودية بشبه جزيرة سيناء المصرية لم يتم الانتهاء منه بعد.

وأضاف أن مصر تعمل على توسيع شبكة السكك الحديدية على سبعة محاور منفصلة. تشمل هذه المحاور ثلاثة خطوط عالية السرعة تربط ميناء السخنة على البحر الأحمر بالبحر المتوسط والإسكندرية في الشمال وأسوان في أقصى الجنوب.

وقال الوزير على هامش مؤتمر اقتصادي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر إنه جرى الانتهاء من التخطيط للجسر بين مصر والسعودية في الوقت الحالي. وأضاف "جاهزون ننفذه في أي وقت. سواء كوبري ولا نفق".

وأردف قائلا "لكن حلنا وسيلة ربط بين مصر والسعودية وبين الأردن ومصر وهي شركة الجسر العربي للملاحة. عندنا شركة الجسر العربي للملاحة فيها 13 مركبا حاليا تقدر تنقل جميع البضائع ما بين الأردن وبين مصر وبين السعودية ومصر نحن جاهزون".