السعودية تصدر صكوكاً بنحو 60 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.3 مليار ريال.

كما أعلن المركز أيضاً عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025، 2026، 2027، 2028، 2029.

هذا وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح، بلغت قيمتها الإجمالية 60.3 مليار ريال، حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032.

والشريحة الثانية بقيمة تقدر بحوالي 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بحوالي 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036، والشريحة الرابعة بقيمة تقدر بحوالي 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالي 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040.

وقامت وزارة المالية السعودية والمركز بتعيين كل من« HSBC العربية السعودية»، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.