السعودية تقود تراجعات البورصات العربية.. ونجاة مصر وعمان

سجلت أسهم السعودية أسوأ أداء في الأسواق الخليجية، الأحد، بعد أحدث تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 1.7 بالمئة، في حين نجت مؤشرات مصر وعمان، فيما كانت أسواق الإمارات مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع.

السعودية

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودي للجلسة الثالثة على التوالي، منخفضاً 1.7 بالمئة ليصل إلى 10999 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023 إذ تراجعت جميع القطاعات. وخسر سهم مصرف الراجحي، 2 بالمئة وهوى سهم أكوا باور 7.8 بالمئة. ومن بين الخاسرين الآخرين، سهم البنك الأهلي السعودي، والذي خسر 2.8 بالمئة، وتراجع سهم شركة أرامكو 0.6 بالمئة. وقال مصدران مطلعان السبت إن شركة أرامكو السعودية تدرس احتمال بيع أصول لتوفير السيولة.

قطر

وأنهى المؤشر القطري سلسلة مكاسب حققها على مدى ست جلسات متتالية ليتراجع 0.4 بالمئة مع تسجيل جميع قطاعاته تقريباً خسائر. وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.9 بالمئة وخسر سهم قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 1.5 بالمئة. بينما ارتفع سهم البنك التجاري القطري ثلاثة بالمئة بعد أن وافق البنك يوم الخميس على إعادة شراء ما يصل إلى 10 بالمئة من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل للبنك.

مصر

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد 0.2 بالمئة مستفيداً من صعود سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 3.2 بالمئة وسهم بالم هيلز للتعمير 3.4 بالمئة. ووقعت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري اتفاقية لتطوير قطعة أرض مساحتها 1.87 مليون متر مربع في أبوظبي.

دول الخليج

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات متراجعاً 0.04 بالمئة إلى 1921 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على ارتفاع 0.4 بالمئة إلى 4515 نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في الكويت 0.2 بالمئة إلى 8698 نقطة.