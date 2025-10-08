صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف 244 مليون دولار للأردن

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى المراجعة الأولى.

ويأتي هذا الاتفاق بعد زيارة قام بها فريق من خبراء الصندوق إلى الأردن، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على صرف 244 مليون دولار للأردن بعد إحراز تقدم قوي في تنفيذ برنامجه الإصلاحي رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

وأشاد الصندوق بأداء الاقتصاد الأردني في النصف الأول من 2025، حيث تسارع النمو إلى 2.7% مدعوماً باتساع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

كما أشار إلى أن عجز الحساب الجاري آخذ في التراجع ليصل إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من ارتفاع عائدات السياحة والصادرات.